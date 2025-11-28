CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Abraham'a makas!

Abraham'a makas!

Samsunspor maçında son derece etkisiz kalan İngiliz forvet şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sergen Yalçın’ın 28 yaşındaki golcüyü kulübeye çekerek El Bilal Toure’ye ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Abraham'a makas!

Yaz döneminde Roma'dan 2 milyon euro kiralama ücreti ve 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tammy Abraham'ın performansı tartışılmaya başlandı. Samsunspor karşısında kaleye sadece 1 tane şut atabilen ve aldığı topların çoğunu kaybeden İngiliz forvetten teknik heyetin de memnun olmadığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın otoritelerin eleştirilerine hedef olan 28 yaşındaki oyuncuyu Fatih Karagümrük karşısında yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

DERBİDE 1 GOL, 1 ASİST

Abraham'ın yerine El Bilal Toure'nin gol umudu olarak ileri uçta görev yapacağı öğrenildi. İngiliz oyuncu F.Bahçe derbisinde yedek kulübesinde oturmuş, Malili futbolcu dev karşılaşmada forvette görev almıştı. 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki golcü, takımının en verimli oyuncusu olmuştu. Karagümrük sınavında Orkun Kökçü'nün 10 numara pozisyonunda görev alacağı, Cerny'nin ise sol kanattaki yerine dönmesi bekleniyor.

12 GOLE KATKI SUNDU

Yıllık 6 milyon euro ücret alan Tammy Abraham, bu sezon 19 resmi müsabakada 10 gol, 2 asistlikle 12 gole direkt etki etse de performansı yeterli bulunmuyor. İngiliz forvetin özellikle iç sahada oynanan karşılaşmalarda varlık gösterememesi eleştirileri beraberinde getiriyor.

