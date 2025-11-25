Karagümrük mesaisi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Süper Lig'in 14'üncü haftasında Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Samsunspor maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.