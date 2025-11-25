CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Karagümrük mesaisi

Karagümrük mesaisi

Beşiktaş Süper Lig'in 14'üncü haftasında Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Samsunspor maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karagümrük mesaisi

Beşiktaş Süper Lig'in 14'üncü haftasında Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Samsunspor maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine...
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 00:24
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 00:24
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 00:24
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı 00:24