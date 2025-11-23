Yenilmez armada

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 79-65 mağlup etti. Bu sonuçla 9'da 9 yapan namağlup siyahbeyazlılar, liderlik koltuğunu korudu. Kartal ayrıca ligde en iyi sezon başlangıcı rekorunu da geliştirdi. Rakip potaya 22 sayı bırakan Jonah Mathews ev sahibi takımı taşıyan isim oldu.

YAĞIZ, MANİSA'YA TRANSFER OLDU

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın genç oyuncularından Yağız Aksu, 2025-26 sezonu sonuna kadar Manisa Basket'e geçici transfer oldu. Yapılan açıklamada "Altyapımızda yetişen ve geçen yıl Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon olan kadromuzda yer alan Yağız Aksu'ya başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.