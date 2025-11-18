Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün babasından gündem olan kırmızı kart yorumu!

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü Sevilla'da Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE HALİS KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

Türkiye'nin hayali var. Önce Dünya Kupası'na gitmek, 2028'de de final görebilmek. Bu kadro başarabilir mi?" şeklindeki soruya, "Bence görür, görmeli de. Burası Milli Takım. Burada herkes eşit seviyede. Bütün oyuncularımız, çocuklarımız kaliteli" yanıtını veren Kökçü, "Tüm ülke, spor kamuoyu olarak çocukların arkasında durmamız gerekiyor. Bu eksikliği giderebilirsek çok şeyler başarırız diye düşünüyorum. Onlar bizi gururlandıracaktır. Play-off'ta yarı finaldeki rakiplerden hiçbiri, Türkiye'nin seviyesindeki takımlar değil. Hangisiyle eşleşirsek eşleşelim, çocuklar üstesinden gelecektir.

GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART HAKKINDA...

Orkun'un her zaman hırsıyla, öngörüsüyle bilinen birisi olduğunu vurgularken şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçındaki yaşadığı anlık bir şey, topu kapma hareketiydi. Edson Alvarez onun Hollanda'dan çocukluk arkadaşı. Yanlışlık oldu, ikisi de kalkıp birbirine sarıldı. Taç, gol, korner gibi kırmızı kart da futbolun içerisinde olabilir. Orkun çok üzüldü. Daha önce 318 maç oynamış, bir kez kırmızı kart görmüş. Burada biraz daha duyguların, Beşiktaşlılığın vermiş olduğu bir şey vardı. Orkun'a biraz yüklenmiş olabilirler ama o buna alışkın. Orkun bu ülkenin Avrupa'daki simgesiydi, neler yaşadığını unutuyor insanlar. Allah büyük, her şey daha iyi olur."

"5 DAKİKADAN SONRA KOPTUK!"

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Orkun'un evinde forma giydiğini söyleyen Halis Kökçü, "Orkun evine geldi. Bunu görmeyen ya da görmek istemeyen insanlar var. Biz evimize geldik, taraftarımız da bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Karşılama bizi inanılmaz gururlandırdı. İnsanlar torunlarına anlatır ya bazı şeyleri, bu da öyle bir şey. İmza atılacağı zaman başkan dahil çoğumuz 5 dakikadan sonra koptuk. Sonrasını hatırlamıyoruz" ifadelerine yer verdi.