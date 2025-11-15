CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş açıkladı! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Beşiktaş açıkladı! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması geldi. Adalı, sezon başında kiralık gelen Cengiz Ünder'in bonservisinin alınıp alınmayacağına dikkat çeken bir yanıt verdi. Adalı'dan ayrıca İrfan Can Kahveci açıklaması da geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 15:22
Beşiktaş açıkladı! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması geldi.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

"ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA..."

Cengiz'in kontratında bir satın alma opsiyonu var. O maddeyi doldurmaya doğru hızla gidiyor. Keşke geçen sene alabilseydik. Malum hadiselerden olmadı. Cengiz daha %70'inde. %100 olduğunda Beşiktaş'a faydalı işler yapacak."

İRFAN CAN KAHVECİ...

İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.

