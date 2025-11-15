Beşiktaş açıkladı! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması geldi.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

"ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA..."

Cengiz'in kontratında bir satın alma opsiyonu var. O maddeyi doldurmaya doğru hızla gidiyor. Keşke geçen sene alabilseydik. Malum hadiselerden olmadı. Cengiz daha %70'inde. %100 olduğunda Beşiktaş'a faydalı işler yapacak."

İRFAN CAN KAHVECİ...

İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.