CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Portekiz'den Rafa Silva'nın transferi için gündem olan iddia! Yeni adresi...

Portekiz'den Rafa Silva'nın transferi için gündem olan iddia! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımdaki geleceği büyük merak konusu haline gelen Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcuyla ilgili gelen son haberler, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 13:07
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz'den Rafa Silva'nın transferi için gündem olan iddia! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği akıllarda soru işareti haline geldi. Tecrübeli yıldızın kariyeri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu haline gelirken son olarak oyuncunun ülkesi Portekiz'den futbolcuyla ilgili flaş haberler gün yüzüne çıktı.

Portekiz basınından O Jogo'da Rafa Silva'nın serbest kalması halinde Benfica'ya geri dönebileceği aktarıldı.

İŞTE TÜM DETAYLAR:

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Icardi için transferde flaş iddia!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Oosterwolde için ayrılık iddiası!
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? 12:39
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 11:58
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi 11:50
Danimarka-Belarus maçı detayları! Danimarka-Belarus maçı detayları! 11:34
Icardi için transferde flaş iddia! Icardi için transferde flaş iddia! 11:32
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52
Daha Eski
Oosterwolde için ayrılık iddiası! Oosterwolde için ayrılık iddiası! 10:52
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! 10:46
Slovenya-Kosova maçı ne zaman? Slovenya-Kosova maçı ne zaman? 10:24
"Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." "Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." 10:21
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı 10:16
İsviçre-İsveç maçı ne zaman? İsviçre-İsveç maçı ne zaman? 10:09