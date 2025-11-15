CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kayıp adam Taylan

Kayıp adam Taylan

Beşiktaş’ın bonservisine 6 milyon euro ödediği gurbetçi sağ bek, Süper Lig’de toplam 95 dakika süre alarak hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayıp adam Taylan

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten büyük umutlarla renklerine kattığı Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne bir türlü giremedi. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenen 19 yaşındaki sağ bek, Trendyol Süper Lig'de 2 maçta forma şansı bulabildi. Eyüpspor müsabakasında sadece 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, Konyaspor ile yapılan erteleme maçında da 90 dakika sahada kaldı. Taylan Bulut'un performansını yeterli bulmayan Sergen Yalçın, bu bölgede kendi talebiyle transfer ettirdiği Gökhan Sazdağı'nı tercih ediyor.

DAHA ÇOK GENÇ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce Taylan Bulut'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taylan çok genç bir oyuncu. İleride oynayacak süreyi bulur. Şu an biz Gökhan Sazdağı ve Svensson'la gidiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01