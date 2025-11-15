Kayıp adam Taylan

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten büyük umutlarla renklerine kattığı Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne bir türlü giremedi. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenen 19 yaşındaki sağ bek, Trendyol Süper Lig'de 2 maçta forma şansı bulabildi. Eyüpspor müsabakasında sadece 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, Konyaspor ile yapılan erteleme maçında da 90 dakika sahada kaldı. Taylan Bulut'un performansını yeterli bulmayan Sergen Yalçın, bu bölgede kendi talebiyle transfer ettirdiği Gökhan Sazdağı'nı tercih ediyor.

DAHA ÇOK GENÇ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce Taylan Bulut'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taylan çok genç bir oyuncu. İleride oynayacak süreyi bulur. Şu an biz Gökhan Sazdağı ve Svensson'la gidiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.