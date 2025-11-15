Beşiktaş kaleci problemini o yıldız ile çözecek! Galatasaray ile de transferde adı geçmişti

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kalede bu sezon problem yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek. Mert Günok Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından yaptığı hatalar sonrası yedek kulübesine çekilmişti. Son 4 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu da henüz beklenen performansı ortaya koyamadı. Siyah-beyazlı takım ara transfer döneminde kaleye takviye yapma kararı aldı. 1 numaralı hedef Barcelona'nın dünyaca ünlü file bekçisi MarcAndre ter Stegen...

BİREYSEL İDMANLARA BAŞLADI

İtalya basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlı kulüp 33 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Bel fıtığı ameliyatı geçiren ve bu sezon Barcelona'da henüz forma giyemeyen tecrübeli eldiven, bireysel antrenmanlara başladı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon başında ezeli rakip Galatasaray'ın da gündemine gelen ter Stegen için İspanyol devinin kapısını çalması bekleniyor. 11 yıldır Barça forması giyen Alman eldivenin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

44

Kariyerinde 44 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen 33 yaşındaki eldivenin 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Tecrübeli kaleci 11 yıldır İspanyol devi Barcelona'nın kalesini koruyor.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Marc-Andre ter Stegen, rotasını 2026 Dünya Kupası'na çevirdi. 33 yaşındaki kalecinin Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ARTILARI:

Ayağı iyi, pas kalitesi yüksek

Karşı karşıya pozisyonlarda refleksleri iyi

Açı kapatma konusunda becerikli

Öz güveni yüksek olduğu için kalesinde güven veriyor

Baskı altındayken sakinliğini koruyor, panik yapmıyor

EKSİLERİ:

Yan toplarda zaman zaman tereddüt yaşadığı için hata yapabiliyor

Kurtarış yüzdesi dönem dönem değişiklik gösterebiliyor

Oyunu geriden kurarken bazen riskli pas tercihlerinde bulunabiliyor

Uzaktan şutlarda zaman zaman geç reaksiyon verebiliyor