Golle yanıt veriyor

Siyah-beyazlı takımda otoritelerin eleştirisine hedef olan Tammy Abraham, gollerini sıralamaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde görev bekleyen ve oyuna son bölümde giren İngiliz forvet, Antalyaspor sınavında ilk 11'e geri döndü. Maçın 2. dakikasında sahneye çıkan 28 yaşındaki golcü, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihindeki en erken golünü kaydetti. Zaman zaman savunmaya gelip geriden top çıkaran tecrübeli futbolcu, mücadelesiyle tribünlerin alkışını aldı.

7.3 PUANLIK KATKI YAPTI

Sofascore verilerine göre 7.3 puan alan Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında forma giydiği 18 resmi müsabakada 10 kez ağları salladı, 2 de gol pası verdi. Deneyimli forvetin geçen sezon İtalya'daki toplam gol sayısını (10) şimdiden yakalaması dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 5 golün 4'ünü rakip sahada atan yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 1, UEFA Konferans Ligi elemelerinde ise 4 kez ağları salladı.

ADIM ADIM GELİŞİYORUZ

Abraham Antalyaspor karşısında sezonun golünü attığını söyledi. İngiliz forvet, "Şut çekme kararı verdim ve gol oldu. Odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Deneyimli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz" diye konuştu.