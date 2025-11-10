CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Golle yanıt veriyor

Golle yanıt veriyor

Abraham otoritelerin eleştirilerine golle cevap veriyor. Antalya karşılaşmasını boş geçmeyen 28 yaşındaki forvet, 18 maçta 10 gol, 2 asistlik performansıyla 12 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golle yanıt veriyor

Siyah-beyazlı takımda otoritelerin eleştirisine hedef olan Tammy Abraham, gollerini sıralamaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde görev bekleyen ve oyuna son bölümde giren İngiliz forvet, Antalyaspor sınavında ilk 11'e geri döndü. Maçın 2. dakikasında sahneye çıkan 28 yaşındaki golcü, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihindeki en erken golünü kaydetti. Zaman zaman savunmaya gelip geriden top çıkaran tecrübeli futbolcu, mücadelesiyle tribünlerin alkışını aldı.

7.3 PUANLIK KATKI YAPTI

Sofascore verilerine göre 7.3 puan alan Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında forma giydiği 18 resmi müsabakada 10 kez ağları salladı, 2 de gol pası verdi. Deneyimli forvetin geçen sezon İtalya'daki toplam gol sayısını (10) şimdiden yakalaması dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 5 golün 4'ünü rakip sahada atan yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 1, UEFA Konferans Ligi elemelerinde ise 4 kez ağları salladı.

ADIM ADIM GELİŞİYORUZ

Abraham Antalyaspor karşısında sezonun golünü attığını söyledi. İngiliz forvet, "Şut çekme kararı verdim ve gol oldu. Odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Deneyimli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz" diye konuştu.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
DİĞER
Osimhen'in pozisyonu Kocaelispor - Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu...
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
G.Saray'da Icardi'ye büyük tepki!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Daha Eski
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26
Osimhen: Olan oldu artık Osimhen: Olan oldu artık 01:26
G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! 01:26
Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! 01:26
G.Saray Kocaeli'de kaybetti! G.Saray Kocaeli'de kaybetti! 01:26
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 01:26