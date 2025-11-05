Adalı’dan hodri meydan

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu toplantısının ardından konuştu. İşte Adalı'nın açıklamaları: "15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım Beşiktaş sevdasından bir gün bile kaçmadım. Bu koltuk sorumluk ister, bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız. Mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. İbrası oylanan 20 gün ikinci dönemimin ilk 20 günüydü. Bu sürede bir adet karar alınmadı, harcama yapılmadı. Bu arkadaşların kalpleri kötü. Burayı temiz kalbiyle yönetecek ilk başkan adayını ben destekleyeceğim. Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı dimdik duracağız."

SPK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü SPK ile ilgili açıklama yayımladı. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" Tebliği'nin 27. maddesi uyarınca, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 829.268.148 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul'da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla, gerekli başvuru SPK'ya 04/11/2025 tarihinde yapılmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."

GÖREVİNİN BAŞINDA

Başkan Serdal Adalı eleştirilere hedef olan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında açıklama yaptı. Adalı, "Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak da bir problemimiz yoktur. Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun içinde olduğu bir Futbol Komitesi'ni hayata geçirdik" diye konuştu.

KOMİSYON KARARI

Beşiktaş'ta 2 Kasım 2025'te yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ardından kamuoyunda yer alan iddialar üzerine Divan Başkanlık Kurulu harekete geçti. Kurul, genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğini yeniden değerlendirmek üzere bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.