Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş El Bilal Toure tesellisi

El Bilal Toure tesellisi

Sergen Yalçın’ın ilk kez ileri uçta görev verdiği Malili futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performansıyla 8.8 puan aldı, derbinin en iyi oyuncusu seçildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
El Bilal Toure tesellisi

Tammy Abraham'ın istikrarsız form grafiği ve Kasımpaşa maçında penaltı kaçırmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de değişikliğe gitti. İngiliz golcüyü yedek kulübesine çeken tecrübeli teknik adam, bu sezon ilk kez El Bilal Toure'ye forvette görev verdi. Malili futbolcu da kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi. Vaclav Cerny'nin asistinde kafayla gol perdesini açan 24 yaşındaki yıldız, ikinci golde de Emirhan Topçu'ya asist yaptı. Savunmaya da yardım eden ve sahada basmadık yer bırakmayan El Bilal Toure, Sofascore verilerine göre 8.8 puanla derbinin en iyi oyuncusu seçildi. Sergen Yalçın'ın önümüzdeki haftalarda formsuz Abraham'ın yerine yıldız futbolcuyu ileri uçta oynatması bekleniyor.

