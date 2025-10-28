CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Derbide zafer sözü

Derbide zafer sözü

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında hesapta olmayan 2 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Derbide zafer sözü

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında hesapta olmayan 2 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Zirvenin 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlı takım, şimdiden F.Bahçe derbisine kilitlendi. Kartal 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmadan zaferle ayrılıp bu sezon üzdüğü taraftarlarını bir nebze olsun sevindirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın taraftarlara F.Bahçe maçında galibiyet sözü verdi.

TARAFTARLARLA DERTLEŞTİ

90 dakika sonrası Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne giden ve takımın durumunu anlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Biz de böyle olmasını istemiyoruz. Sonuçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor bir sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Benim gibi mevcut durumun farkındasınızdır. Her şeyi anlatamam burada" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe maçı için söz isteyen taraftarlara "Biz her maçı kazanmak için söz veriyoruz" yanıtını verdi.

F.Bahçe maçını kazanacağız

Cengiz Ünder F.Bahçe derbisi öncesi iddialı konuştu. 28 yaşındaki futbolcu, "Çok pozisyona girdik, değerlendiremedik. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız" dedi.

