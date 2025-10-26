CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tiago Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık

Tiago Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş’ın stoperi Tiago Djalo açıklamalarda bulundu. İşte Djalo’nun açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:25
Tiago Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Djalo'nun açıklamaları...

"ÇOĞU ŞEYİ DOĞRU YAPAMADIK"

"Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu."

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
