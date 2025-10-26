Tiago Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Djalo'nun açıklamaları...

"ÇOĞU ŞEYİ DOĞRU YAPAMADIK"

"Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu."