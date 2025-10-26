Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! “Sergen gelecek, hesap verecek”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken siyah-beyazlılar bir kez daha galibiyeti kaçırarak zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın deplasman tribününü dolduran Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir öfke içindeydi. Siyah-beyazlı tribünlerden hem oyunculara hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik sert tezahüratlar yükseldi.

Taraftarlar, "Şampiyonluk gitti aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklindeki tezahüratlarla takıma tepkilerini dile getirdi.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNLERE GİTTİ

Beşiktaş tribünlerinden yapılan tezahüratların ardından Sergen Yalçın'ın soyunma odasından çıkarak deplasman tribününe gittiği görüldü.

YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ TRİBÜNÜNE: FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAZANMAK İÇİN...

Sergen Yalçın Beşiktaş tribününe şu sözleri sarf etti: "Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz. Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum."