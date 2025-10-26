CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın beraberliğin ardından taraftarın tepkisi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:43
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"ÇÖZEBİLDİĞİMİZ BU KADAR"

"Üzüldük tabii... Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık. Çok fazla bir şey üretmedik. Ancak altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Söylenecek bir şey yok. Klasik sorunları yaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar."

TARAFTAR TEPKİSİ HAKKINDA

"Beşiktaş, taraftarın camiası. Taraftarımız tabii ki mutlu değil. Tepkilerini gösteriyorlar doğal olarak. Daha fazla mücadele, daha fazla karakter ve maçları kazanmamızı bekliyorlar. Beşiktaş'ta bu bugünün sorunu değil, 4-5 senenin sorunu. Artık maksimuma vurmuş durumda. Taraftar tepki gösterecek tabii ki. Ben de 'sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini, plan program yaptığımızı' söyledim. Ben mevcut durumu en doğru şekilde anlatıyorum. Ben oraya kadar gittim, 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Onlar daha fazla mücadele istediler. Oyuncularımız da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Çok da iyi grafik çizmiyoruz. Taraftarımız da mutlu değil. Takım bu pozisyondaysa taraftar mutlu olmaz. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım durumu. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız." dedi.

