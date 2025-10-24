CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta köklü operasyon! 4 bölgeye transfer yapılacak

Beşiktaş'ta köklü operasyon! 4 bölgeye transfer yapılacak

Camiadan zaman ve sabır isteyen 52 yaşındaki teknik adam transfer için yeni ekip kurdu. Genel Koordinatör Serkan Reçber kolları sıvarken, siyah-beyazlıların Ocak ayında en az 4 takviye yapması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta köklü operasyon! 4 bölgeye transfer yapılacak

Beşiktaş kritik Konyaspor deplasmanında 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışının içinde kaldı. Ancak ortaya konulan futbol, hayal kırıklığına neden oldu. Müsabakanın ilk yarısında ceza sahasında sadece bir kez topla buluşan siyah-beyazlı takımın, ilk isabetli şutunda gol bulması dikkat çekti. Kartal maç boyunca topu rakibe verirken, yeşil-beyazlı takıma tam 60 orta yapma fırsatı tanıdı. Beşiktaş'ın yüzde 21'lik topla oynama yüzdesi eleştirileri beraberinde getirdi.

ZAMAN VE SABIR İSTEDİ

Büyük takım performansına henüz ulaşamadıklarını itiraf eden teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin zaaflarından faydalanarak sonuca gittiklerini söyledi. Camiadan zaman ve sabır isteyen 52 yaşındaki teknik adam, yeniden yapılanmaya gideceklerini vurgularken, transfer sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı daha önce scout ekibinin başındaki Eduard Graf'ı "2 yabancı kontenjanında genç oyuncumuz yok. Sağ olsun scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış!" diyerek eleştirmişti.

YENİDEN YAPILANMA

Ümraniye'de yeniden yapılanma çerçevesinde transferle ilgili yeni bir ekip kuran Sergen Yalçın, takımda bazı şeyleri değiştirmek için operasyona gidecek. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile transfer çalışmalarına şimdiden başlayan tecrübeli hocanın kış transfer döneminde orta saha, stoper, sol kanat ve kaleye mutlaka takviye talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın mevcut kadroya en az 4 ekleme yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ALTYAPIDA ÇALIŞTI

Serkan Reçber 2018'de Beşiktaş'ta kısa süre altyapı direktörlüğü görevinde bulundu. 2019'dan itibaren Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini üstlendi. Lacivert-beyazlı takıma önemli oyuncuların kazandırılmasında başrolü oynayan 50 yaşındaki futbol adamının 17 Eylül 2025'te siyah-beyazlı kulüple yolları yeniden kesişti. A Takım Futbol Koordinatörlüğü görevine getirilen Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın'la devamlı istişare halinde.

REKLAM - İdefix
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 00:40