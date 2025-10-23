CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Tammy döndü

Tammy döndü

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki İngiliz yıldız santrforu Abraham, Konyaspor karşısında galibiyeti perçinledi. Attığı golde takipçiliğini konuşturup, bu sezon 9. golünü filelerle buluşturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 07:40
Tammy döndü

Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. 1. hafta erteleme maçında Eyüp karşısında ağları sarsan Abraham, sonraki üç maçta sessiz kaldı. Kayseri'de gol hasretini bitiren İngiliz yıldız, Kocaeli karşısında yine etkisizdi. Milli ara öncesi sakatlığına rağmen G.Saray derbisinde golünü atan Abraham, G.Birliği maçında ise etkili olamadı.

HATAYI AFFETMEDİ

Beşiktaş, 73'te Abraham galibiyeti perçinledi. Beşiktaş'ta kendi yarı alanının ortalarında baskı yapan Orkun, rakibinin topuna dokundu ve Ndidi topu kontrol edip sağındaki Rashica'ya bıraktı. Rashica da savunma arkasına sarkan Abraham'a uzun bir pas gönderdi. Abraham'ı aşan top ceza sahasına doğru yönelirken, kaleci Deniz, topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Abraham da araya girip boş ağları sarstı.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tammy Abraham, Kara Kartal'ın en skorer ismi oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 15 karşılaşmada süre bulan 27 yaşındaki İngiliz santrfor, 9 gol kaydederken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

