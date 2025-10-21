Babaanneye son görev

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi. Eşe Kökçü için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Orkun ve ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Eşe Kökçü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.