Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Serdal Adalı ve yönetimin kararıyla...

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, futbol takımında birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi'nin getirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 20:30
Beşiktaş Kulübü, futbol takımında birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi'nin getirildiğini açıkladı. Önceki kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten kaptan değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

DİĞER
