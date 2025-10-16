Adalı adayları ağırladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim Pazar günkü divan başkanlık seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı. Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada Adalı, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer ile bir araya geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim Pazar günkü divan başkanlık seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı. Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada Adalı, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer ile bir araya geldi.