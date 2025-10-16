CANLI SKOR ANA SAYFA
Adalı adayları ağırladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim Pazar günkü divan başkanlık seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı. Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada Adalı, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer ile bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim Pazar günkü divan başkanlık seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı. Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada Adalı, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer ile bir araya geldi.
