Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan flaş Rıdvan Yılmaz kararı!

Sergen Yalçın'dan flaş Rıdvan Yılmaz kararı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 13:21
Sergen Yalçın'dan flaş Rıdvan Yılmaz kararı!

Beşiktaş milli ara öncesi dev derbide deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş bu maçın ardından ligde 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri milli aranın ardından ligde çıkışa geçmek istiyor. Kara Kartal, ligin 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bu mücadele öncesi Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Sabah'ın haberine göre; Jurasek'in performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının futbolcunun yerine sol bekte Rıdvan'ı oynatması bekleniyor.

