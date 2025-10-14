İddialara yalanlama

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı takımda son maçlarda form grafiğinde yükseliş dikkat çeken Tammy Abraham ile ilgili 'çift çapraz bağ ameliyatı' olduğu şeklinde iddia ortaya atılmıştı. İngiliz golcünün geçmişte yaşadığı diz ameliyatı dışında ikinci bir operasyon geçirmediği vurgulandı. 28 yaşındaki forvet Serie A devi Roma'da forma giydiği 2022-23 sezonunda Spezia karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağını koparmıştı. Abraham bu sakatlık nedeniyle yaklaşık bir sezon yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELDİ

Süper Lig'de Kocaelispor maçında sağ omuzu çıkan ve oyuna devam edemeyen Abraham, büyük fedakarlık örneği göstererek G.Saray maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. 1-1 sona eren dev derbide Beşiktaş'ın golünü kaydeden İngiliz golcü, mücadelesiyle beğeni toplamıştı. Milli ara deneyimli forvete ilaç gibi geldi. Sakatlığı iyileşen Abraham, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de takımdaki yerini alabilecek.