Ziraat Türkiye Kupası
Bosque'nin Beşiktaş aşkı

Beşiktaş'ı 2004-2005 sezonunda çalıştıran Vicente del Bosque siyah-beyazlı kulübü unutamıyor. İspanya'yı Dünya ve Avrupa Şampiyonu yaparak kariyerinin zirvesine çıkan İspanyol teknik adam, "Türk halkını çok takdir ediyorum. Orada 10 ay geçirdim ve gerçekten harika bir zamandı. Avrupa'da yaşarken diğer yandan her gün Asya'da antrenman yapma fırsatı bulduk. Çünkü Beşiktaş'ın antrenman merkezi Asya tarafındaydı. Beşiktaş'ı kalbimde taşıyorum. Maçlarını hala izliyorum. Engelli oğluma çok yardımcı oldular. Bize gösterilen ilgiden dolayı ömür boyu minnettar kalacağım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
