23 yaş altı hamlesi

23 yaş altı yabancı kontenjanına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar araştırmalarına devam ediyor. Genç oyuncular üzerinde kapsamlı analiz raporu hazırlandığı belirtildi. Yetenekli isimlerin performans videoları ve detaylı istatistikleri Sergen Yalçın tarafından izlenmeye başlandı.
