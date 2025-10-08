CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Gabriel Paulista ile ilgili flaş karar alındı. Brezilyalı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista için flaş karar!

Teknik direktör Sergen Yalçın denemeler sonucunda savunma hattındaki ideal ikilisini buldu: Tiago Djalo - Emirhan Topçu... Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında iki yıldıza görev veren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista'yı son 3 müsabakada yedek kulübesine çekti. Yalçın'ın Brezilyalı stoperin 3-0 mağlubiyetle sona eren Göztepe karşılaşmasındaki performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı bildirildi. Sık sık sakatlanan 34 yaşındaki savunmacı ile kış transfer döneminde yolların ayrılacağı öğrenildi. Yedek kalmaktan memnun olmayan Gabriel Paulista'nın ocakta ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlı oyuncuyu yazın renklerine bağlamak isteyen Brezilya ekibinin ara transferde yeniden girişimde bulunacağı bildirildi.

1 ASİSTİ VAR

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında toplam 8 karşılaşmada 675 dakika forma şansı bulan Brezilyalı savunmacı 1 gol pası verdi. 34 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Eyüpspor müsabakasında Rafa Silva'ya ikinci golün asistini yapmıştı.

Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18