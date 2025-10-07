Beşiktaş - London Lions MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroCup B Grubu 2. haftasında Beşiktaş GAİN ile London Lions karşı karşıya gelecek. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde ilk maçında Litvanya'da Lietkabelis'e 85-79 kaybeden siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada çıkış arıyor. İngiliz ekibine karşı etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Beşiktaş, iç saha avantajını kullanıp kazanmanın hesaplarını yapıyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş GAİN - London Lions maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:23
EuroCup B Grubu heyecanı bu hafta İstanbul'da kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş GAİN, ikinci hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda Lietkabelis'e 85-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde bu kez sahasında galibiyet arayacak. Basketbol tutkunları ise büyük bir merakla "Beşiktaş GAİN - London Lions maçı canlı izle" arayışını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN - London Lions maçı 7 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN - London Lions maçı hangi kanalda yayınlanacak

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI HANGİ KANALDA?

Akatlar GAIN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN - London Lions maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş GAİN - London Lions maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

HEDEF DİREKT ÇEYREK FİNAL

Dusan Alimpijevic yönetiminde farklı bir kimliğe kavuşan Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. İlk maçında istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine karşı kazanarak önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayıp direkt çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yapan Beşiktaş GAİN, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor.

