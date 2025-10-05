CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tek hataya ceza kesildi

Tek hataya ceza kesildi

Öne geçtik, rakip kırmızı kart gördü. Planlarımız iyi işliyordu ancak tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. 2 puan kaybeden taraf biziz. Buradan üzgün gidiyoruz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Tek hataya ceza kesildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, güçlü bir takımla oynadıklarını söyledi. Yalçın şunları söyledi: l Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli. l Oyun planı başta sağlıklı durdu. İyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma topun bizde kalması genekktiğini söyledim.

ÖLÜMCÜL HATA YAPARSAN GOLÜ YERSİN

10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı. 1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
