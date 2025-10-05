Ndidi’den hata

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfried Ndidi, Galatasaray derbisinde büyük hata yaptı. 55. dakikada kaleci Mert Günok'un pasında Lucas Torreira'nın baskısı sonucu topu kaptıran Nijeryalı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımın beraberlik golü yemesine neden oldu. Bu hatayı affetmeyen İlkay Gündoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
