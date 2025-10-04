Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: Rakibe göre...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz.

Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık.

Bakalım...