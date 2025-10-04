CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: Rakibe göre...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz.

Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık.

Bakalım...

