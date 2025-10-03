Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Tammy Abraham sağlık durumu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray derbisi öncesinde gözler Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham’a çevrildi. Taraftarlar, Abraham’ın sağlık durumu ve sakatlık gelişmelerini yakından takip ediyor. İngiliz forvetin derbide sahada olup olmayacağı merak konusu. Peki, Abraham Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? İşte detaylı bilgiler ve güncel açıklamalar!

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:19 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:03
Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray karşısında kritik maç öncesi gözler Tammy Abraham'a çevrildi. Peki Abraham sahada olacak mı? Galatasaray mücadelesi öncesi Tottenham'ın golcüsü Tammy Abraham'ın durumu merak konusu oluyor. Abraham'ın sakatlığı ve maçtaki olası durumu hakkında güncel bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

ABRAHAM GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milliyet'in haberine göre, Tammy Abraham'ın Galatasaray'la cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbiye yetişme şansının bulunduğu belirlendi.

TAMMY ABRAHAM SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Deneyimli golcü Tammy Abraham'ın omzundaki sakatlık, kulüp tarafından "kronik" olarak nitelendirildi. İngiliz forvet, tedaviye olumlu yanıt verirse Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alabilecek. Abraham, kariyeri boyunca omuz sakatlığıyla sıkça karşılaştı; geçen sezon Milan formasıyla oynarken omuz problemi nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kaldı. Roma'da geçirdiği 2022-23 sezonunda ise iki kez omuz sakatlığı yaşamış, ilkinde 6 gün, ikincisinde ise sadece 4 gün takımdan ayrı kalmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Abraham için derbiye kadar yoğun bir tedavi programı uygulayacak. İngiliz futbolcu, ağrıları azalır ve kendisini hazır hissederse, iğne tedavisiyle büyük maçın kadrosuna dahil edilecek. Ancak Abraham maça yetişemezse, santrfor pozisyonunda El Bilal Toure forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumda sol kanatta büyük olasılıkla Jota Silva'ya şans tanıyacak.

Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın"
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
