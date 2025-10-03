CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş 13 futbolcu ilk peşinde

13 futbolcu ilk peşinde

13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanını yaşayacak. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, El Bilal Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, görev alması durumunda siyah- beyazlı takımla ilk kez sarı kırmızılılara rakip olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
13 futbolcu ilk peşinde
13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanını yaşayacak. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, El Bilal Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, görev alması durumunda siyah- beyazlı takımla ilk kez sarı kırmızılılara rakip olacak.
