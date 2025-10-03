13 futbolcu ilk peşinde

13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanını yaşayacak. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, El Bilal Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, görev alması durumunda siyah- beyazlı takımla ilk kez sarı kırmızılılara rakip olacak.
