Beşiktaş 3-1 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekibine karşı 3-1 galip geldi.

Beşiktaş'ın gollerini dakika 4'te Rafa Silva, dakika 10'da Vaclav Cerny ve dakika 90+3'te Jota Silva kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte siyah beyazlılar 12 puan ile 5. sıraya yükseldi.

TAYFUR GOLE SEVİNMEDİ

Kocaelispor'da dakika 50'de Tayfur Bingöl fileleri sarsarak farkı 1'e indirdi. 32 yaşındaki oyuncu, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi.

CERNY VE JOTA'DAN SİFTAH

Beşiktaş, Kocaelispor kalecisinin yaptığı hatanın ardından dakika 10'da Vaclav Cerny'nin golü ile farkı ikiye çıkardı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu gol ile birlikte siyah beyazlı formayla siftah yaptı.

Öte yandan dakika 55'te sakatlanan Abraham yerine oyuna giren Jota Silva da 90+3'te fileleri sarsarak Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti.