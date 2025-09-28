CANLI SKOR ANA SAYFA
Devrim'in potansiyeli yüksek

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Devrim Şahin'in potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Topraktepe, "Sergen ağabeye önerdik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
MİLLİ FORMAYI GİYMEDİ

Süper Lig'deki erteleme maçında Kayserispor'a karşı sol kanattaki oyunuyla otoritelerden övgü alan Devrim Şahin'in şimdiye kadar milli takımın alt kademesinde forma giyemediği ortaya çıktı. İki kez genç milli takıma çağrılan 18 yaşındaki futbolcu, hiç forma şansı bulamadı. Devrim Şahin'in bundan sonraki dönemde milli davet almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş
