Haberler Beşiktaş Abraham’ın gerı dönüşü

Abraham’ın gerı dönüşü

5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bitiren Abraham, galibiyette kilit rol oynadı. İngiliz forvet, Beşiktaş’ta 11 maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole direkt etki yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Abraham’ın gerı dönüşü

Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Tammy Abraham sevinci yaşanıyor. 5 maçlık gol hasretini Kayseri'de bitiren İngiliz forvet, performansıyla tam not aldı. Süper Lig'de 5 maçta 2 gol atan Abraham, toplamda ise 11 resmi maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. 911 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu teknik heyetin de beğenisini topluyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği deneyimli forvet, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
