Abraham’ın gerı dönüşü

Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Tammy Abraham sevinci yaşanıyor. 5 maçlık gol hasretini Kayseri'de bitiren İngiliz forvet, performansıyla tam not aldı. Süper Lig'de 5 maçta 2 gol atan Abraham, toplamda ise 11 resmi maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. 911 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu teknik heyetin de beğenisini topluyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği deneyimli forvet, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.