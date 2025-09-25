Svensson fırsat buldu

Statü gereğince Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda sağ bekte bu kez Jonas Svensson forma şansı buldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorunluluktan dolayı ilk kez şans verdiği tecrübeli Norveçli futbolcu sahada beklentilerin altında kaldı.
