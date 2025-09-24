Beşiktaş Kayseri'de ilk peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 4 resmi maçta hanesine 6 puan yazdıran Beşiktaş, bu akşam 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Alanyaspor ve Göztepe maçlarından eli boş dönen siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek hem deplasmanda ilk galibiyetini almak hem de ilk golünü atmayı hedefliyor.

KADRODA TAM 10 EKSİK

Teknik direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ekim ayı içinde zorlu deplasmanlara çıkacak olan Kartal şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak için Kayseri'den moralli dönmek istiyor. Statü gereği yeni transferler Rıdvan, Gökhan, Djalo, Taylan, El Bilal Toure, Cengiz, Cerny ve Jota Silva bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Sakatlıkları devam eden Salih ile Mustafa Hekimoğlu da takımdaki yerlerini alamayacak.

KİLİT ADAM ORKUN

Beşiktaş'ın tarihi bonservis bedeli ödeyerek Benfica'dan kadrosuna kattığı ve kaptanlık görevini verdiği Orkun Kökçü, Süper Lig'de kalitesini sahaya yansıtmaya başladı. Milli futbolcu maç başına 2.7 kilit pas ile bu alanda Süper Lig'in en iyi ikinci oyuncusu konumunda. Maç başına 2.8 kilit pas veren Galatasaraylı oyuncu Gabriel Sara zirvede yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bu akşam Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşularıyla başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası taktik çalışmayla noktaladı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: BiLAL, RAMAZAN, DENSWIL, ABDULSAMET, CAROLE, JUNG, DORUKHAN, OPOKU, BURAK, TUCI, CARDOSO

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, PAULISTA, UDUOKHAI, JURASEK, NDIDI, DEMİR EGE, ORKUN, RAFA SILVA, RASHICA, ABRAHAM