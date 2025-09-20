CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Daizen Maeda hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Daizen Maeda hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Japon sol kanat Daizen Maeda için devre arasında hamlede bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 12:17
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Daizen Maeda hamlesi!

Beşiktaş uzun bir süre sol kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürmüş transferin son günü asıl mevkisi sağ kanat olan Portekizli Jota Silva transfer edilmişti. Kartal'ın Jota Silva'dan önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre Kartal'ın Maeda için ocak ayında yeni bir hamle daha yapacağı da gelen haberler arasında.

SON DAKİKA
