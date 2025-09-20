TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Daizen Maeda hamlesi!

Beşiktaş uzun bir süre sol kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürmüş transferin son günü asıl mevkisi sağ kanat olan Portekizli Jota Silva transfer edilmişti. Kartal'ın Jota Silva'dan önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre Kartal'ın Maeda için ocak ayında yeni bir hamle daha yapacağı da gelen haberler arasında.