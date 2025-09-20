Beşiktaş'a Wilfred Ndidi müjdesi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta milli arada yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlanan Wilfred Ndidi, Kayserispor maçı hazırlıklarında takımla birlikte antrenmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:55
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Avrupa fikstürü nedeni ile ertelenen Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılarda sevindiren bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, erteleme maçının hazırlıklarına başladığını taraftarlarına duyururken Wilfred Ndidi de takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Nijeryalı oyuncu, milli arada Güney Afrika ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edememiş ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.

