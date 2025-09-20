Beşiktaş'a Wilfred Ndidi müjdesi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Avrupa fikstürü nedeni ile ertelenen Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılarda sevindiren bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, erteleme maçının hazırlıklarına başladığını taraftarlarına duyururken Wilfred Ndidi de takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Nijeryalı oyuncu, milli arada Güney Afrika ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edememiş ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.