Kanatlar uçuracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma adım atar atmaz hücum hattındaki sorunları tespit ederek kolları sıvadı. Özellikle Abraham'ın verimli şekilde kullanılamadığını fark eden Yalçın, kanatları daha iyi kullanmak için harekete geçti. Cerny, Jota Silva ve Cengiz gibi flaş transferlerle kanatları hareketlendiren Yalçın, İngiliz forvetin üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefledi. Yalçın'ın kafasındaki oyun sistemi yavaş yavaş otururken, Abraham daha iyi beslenecek. Kanatlardaki bu stratejik hamleler, Abraham ve El Bilal Toure'nin forvetteki rollerini daha etkili hale getirecek. İki yıldız oyuncunun yaratacağı boşluklar, son haftalarda formsuz görünen Rafa Silva ve siyah-beyazlıların gözdesi Orkun Kökçü'nün topla daha sık buluşmasını sağlayacak. Bu sayede Silva ve Kökçü, boşlukları değerlendirerek takıma daha fazla katkı sunacak. Sergen'in bu ince dokunuşları, Beşiktaş'ın ofansif gücünü zirveye taşıyarak gol sorununa köklü bir çözüm getirecek gibi görünüyor. Kartal, Sergen Yalçın liderliğinde adeta yeniden doğuyor.
