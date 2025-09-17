Joker Cerny

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk iç saha maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe maçına kilitlendi. Sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım ligin mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takımından biri. En zor deplasmanlardan birine çıkacak olan siyah-beyazlı takımda Ndidi ve Salih Uçan'ın sakatlığı, Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sergen Yalçın orta sahada yaşanan sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor.

BİLAL'E ASİST

Deneyimli teknik adam ön libero pozisyonunda Demir Ege'ye, Orkun'un yerine ise Vaclav Cerny'e görev vermeyi düşünüyor. 10 numarada Rafa Silva görev yapacak. Wolfsburg'dan transfer edilen Çek yıldız, bu sezon Sergen Yalçın'ın 'jokeri' olacak. Başakşehir maçına sağ kanatta başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Rafa Silva'nın oyundan çıkması sonrası 10 numara pozisyonuna geçmiş ve El Bilal Toure'nin golünde şık asist yapmıştı. Demir Ege ise ikinci golde Cengiz'e yaptığı orta ile beğeni toplamıştı.