CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Joker Cerny

Joker Cerny

Çek yıldız, Orkun'un yerine 8 numara pozisyonunda görev alacak. Ndidi ve Salih Uçan sakatlığı, Orkun Kökçü ise cezalı duruma düştüğü için Göztepe maçında forma giyemeyecek. Teknik patron Sergen Yalçın orta saha için planını hazırladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Joker Cerny

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk iç saha maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe maçına kilitlendi. Sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım ligin mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takımından biri. En zor deplasmanlardan birine çıkacak olan siyah-beyazlı takımda Ndidi ve Salih Uçan'ın sakatlığı, Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sergen Yalçın orta sahada yaşanan sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor.

BİLAL'E ASİST

Deneyimli teknik adam ön libero pozisyonunda Demir Ege'ye, Orkun'un yerine ise Vaclav Cerny'e görev vermeyi düşünüyor. 10 numarada Rafa Silva görev yapacak. Wolfsburg'dan transfer edilen Çek yıldız, bu sezon Sergen Yalçın'ın 'jokeri' olacak. Başakşehir maçına sağ kanatta başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Rafa Silva'nın oyundan çıkması sonrası 10 numara pozisyonuna geçmiş ve El Bilal Toure'nin golünde şık asist yapmıştı. Demir Ege ise ikinci golde Cengiz'e yaptığı orta ile beğeni toplamıştı.

Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! Galatasaray'ın yeri şaşırttı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi...
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 01:33
Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! 01:33
Devlerin çarpışmasında kazanan yok! Devlerin çarpışmasında kazanan yok! 01:32
Real Madrid sürprize izin vermedi! Real Madrid sürprize izin vermedi! 01:32
Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! 01:32
Daha Eski
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... 01:32
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! 01:32
Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! 01:32
Erciyes son nefeste turladı! Erciyes son nefeste turladı! 01:32
F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! 01:32
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 01:32