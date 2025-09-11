CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Jeremie Boga gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Jeremie Boga gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

Beşiktaş, kanat transferi için kollarını sıvadı. Siyah beyazlılar, Nice'te forma giyen 28 yaşındaki Fildişili oyuncu Jeremie Boga için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Jeremie Boga gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

Beşiktaş, Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Jeremie Boga için resmi teklif yaptı ve pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor da geçtiğimiz günlerde Boga için Nice ile görüşmüş, ancak bonservis bedelinde anlaşma sağlanamamıştı. Nice'in iki yıl önce Atalanta'dan 17.5 milyon euro'ya transfer ettiği Boga, 58 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve değeri 10 milyon euro. Boga'ya, transfer dönemi kapanmadan önce Sunderland ve Leeds de ilgilenmişti. Futbol hayatına Chelsea'nin altyapısında başlayan Boga, 2015'te Londra ekibiyle Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Serie A ve Ligue 1'de forma giyen deneyimli oyuncu, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Hem sağ hem sol kanatta etkili oyun ortaya koyabiliyor. Tecrübeli oyuncunun hız, teknik kapasite ve skorer özellikleriyle siyah-biyazları sol kanadına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Nice, 2023'te 17.5 milyon euro'ya almıştı.

