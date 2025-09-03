CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Davitashvili!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Davitashvili!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Gürcü Yıldız Zuriko Davitashvili ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Davitashvili!

Beşiktaş'ta kanat transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar sol kanat transferi için Fransız Ligi ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen 24 yaşındaki Zuriko Davitashvili için yeni bir hamle yaptı. Kartal, Gürcü yıldız için fiyat artırımına gitti. Beşiktaş, Saint Etienne'den gelecek cevabı bekliyor.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2024 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Zuriko Davitashvili'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fransa 2. Ligi'nde bu sezon 4 maçta forma giyen yıldız oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı. Saint Etienne'de 38 maçta forma giyen Gürcü yıldız, 11 gol ve 8 asiste imza attı.

