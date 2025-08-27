CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Jadon Sancho Beşiktaş yolunda! Roma masadan kalktı

TRANSFER HABERİ - Jadon Sancho Beşiktaş yolunda! Roma masadan kalktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş’ta hareketlilik hız kazandı. Atalanta’dan El Bilal Touré’yi kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan Jadon Sancho için yeniden devreye girdi. Beşiktaş, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Jadon Sancho Beşiktaş yolunda! Roma masadan kalktı

Transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Beşiktaş'ta kanat transferi çalışmaları hız kazandı. Son olarak Atalanta'dan Toure'yi kiralayan siyah-beyazlılar uzun süredir ilgilendiği Jadon Sancho'nun transferi için yeniden düğmeye basıldı. Beşiktaş'ın bu transferde en büyük rakiplerinden birisi İtalyan ekibi Roma'ydı. Sancho ile görüşmelerini sürdüren Roma,oyuncuyla anlaşamayınca bu hamleden vazgeçti.

SEÇENEĞİ YOK

Roma sportif direktörü Frederic Massara, "Jadon Sancho, çok kaliteli bir futbolcu ama bu transferi ilerletmek için uygun şartların mevcut olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaparak, transfer defterini kapattı. Bunun üzerine yeniden harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, hem oyuncu kanadıyla hem de Manchester United'la temas kurdu, kiralama teklifini yineledi. Şu anda Sancho'nun Beşiktaş'tan başka isteyeni kaldı. Transferin olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.

MANU SATMAK İSTİYOR

Manchester United, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Jadon Sancho'yu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. Beşiktaş ise kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmaktan yana. Tarafların bu konuda da bir görüşme yapacağı belirtildi.

85 MİLYON EURO ÖDEDİ

Manchester City altyapısında yetişen Jadon Sancho, buradan Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman ekibi 4 yıl sonra ise 20 milyon euroya aldığı Sancho'yu tam 85 milyon euroya Manchester United'a sattı.

