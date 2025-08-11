TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Simon Banza ısrarı!

Tammy Abraham'ın yanına güçlü bir santrfor daha eklemek isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Demokratik Kongolu forvet Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Portekiz ekibi Braga ile görüşmelere başladı. Sezon başında da Banza için girişimde bulunan Beşiktaş, o dönemde yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Simon Banza, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynarken sergilediği performansla dikkat çekti. Piyasa değeri yaklaşık 14 milyon euro olan Banza için Braga, 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Serdar Adalı liderliğindeki Beşiktaş yönetimi, bu rakamı düşürmek için yoğun pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş taraftarları ise sosyal medyada Banza'nın transferine yönelik olumlu yorumlar yaparak, oyuncunun bir an önce takıma katılmasını bekliyor.