Beşiktaş Ndidi'nin maliyetini açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 14:08 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 14:25
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecektir" denildi.

2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 30 müsabakada görev alan Ndidi, 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 65 kez terletti.

