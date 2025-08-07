Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş efsanelerinden Rıza Çalımbay gelecek planları ve Beşiktaş'la ilgili konuştu. İşte Çalımbay'ın açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 12:29
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Çalımbay yeni sezon için Irak'tan teklif geldiğini ama kabul etmediğini ve Türkiye'de kalmak istediğini şu sözlerle belirtti: "Irak'tan teklif geldi ama oralar bize göre değil. Süper Lig'de çalışmak istiyorum. O da lig başlayınca belli olur."

Küme düşen ve bu sene 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'un başında teknik direktör olarak çalışmasını isteyen yönetime olumsuz dönüş yaptığını Akşam gazetesine belirten Rıza Çalımbay, "1. Lig'de çalışmak istemiyorum" dedi.

2023-2024 sezonunda olaylı şekilde ayrıldığı Beşiktaş'a küs olmadığını belirten teknik adam 'Beşiktaş'a yeniden teknik direktör olarak gider misiniz?' sorusuna, "Giderim tabiki, bir sorun yok" yanıtını vererek açık kapı bıraktı.

