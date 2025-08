TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan çifte hamle! Orta saha ve stopere…

Shakhtar karşısında alınan mağlubiyetler, Kara Kartal'ın orta sahadaki eksiklerini yeniden gündeme getirdi. Geçiş oyunlarında yaşanan sorunlar ve Al Musrati ile Hadziahmetovic'in istenen seviyede olmaması yüzünden yönetim rotayı Franck Kessie'ye çevirdi. Atalanta, Milan ve Barcelona gibi dev takımlarda forma giyen Fildişili, geçtiğimiz sezon Al Ahli'ye transfer olmuş ancak S. Arabistan'da umduğunu bulamamıştı. Avrupa'ya dönmek isteyen Kessie, Beşiktaş'ın listesine girdi. Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle takviye etmek için Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı gündemine aldı. 1.86 boyundaki Renan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen çok yönlü yapısıyla Solskjaer'in de dikkatini çekti. Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Zenit'le resmi temaslara başladı. Oyuncunun yıllık 2 milyon euro civarında maaş istediği belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde kısa sürede sonuç alınması bekleniyor.

35

Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, Körfez temsilcisinde 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

14

Fildişili yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Kessie, geride bıraktığımız sezonda oynadığı 44 karşılaşmada 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.