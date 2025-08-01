CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'den Beşiktaş için olay sözler!

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'den Beşiktaş için olay sözler!

Fenerbahçe'den kısa süre önce İngiliz ekibi Birmingham City'nin yolunu tutan Bright Osayi-Samuel flaş açıklamalarda bulundu. Futbolcunun özellikle Beşiktaş ile ilgili sözleri ise gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 16:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'den Beşiktaş için olay sözler!

Beşiktaş'a transferi çıkan pürüzlerden dolayı iptal olan Osayi, Beşiktaş'la olan transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"EVİME DÖNMEK İSTİYORDUM"

"Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır evime dönmek istiyordum ama gitmeden önce inandığım bir takıma gideceğimi bilmek istedim. Teknik direktör ve başkanla konuşunca, hedefler ve planlar doğrultusunda buranın doğru yer olduğunu hissettim."

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEKLE İLGİLENMEDİM"

"Takımımın ezeli rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi vardı, beni transfer etmek istediler ve menajerimle görüştüler ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve onlar benim için çok şey yaptılar, bu yüzden oraya gitmem benim için imkansızdı. Beşiktaş'a gitmekle hiç ilgilenmiyordum ve Birmingham ihtimalini duyduğumda buraya gelmek istedim."

İŞTE O HABER VE AÇIKLAMALAR

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Galatasaray’ın kaleci transferi için flaş açıklama! “Tüm yollar ona çıkıyor”
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39