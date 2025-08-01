TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'den Beşiktaş için olay sözler!

Beşiktaş'a transferi çıkan pürüzlerden dolayı iptal olan Osayi, Beşiktaş'la olan transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"EVİME DÖNMEK İSTİYORDUM"

"Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır evime dönmek istiyordum ama gitmeden önce inandığım bir takıma gideceğimi bilmek istedim. Teknik direktör ve başkanla konuşunca, hedefler ve planlar doğrultusunda buranın doğru yer olduğunu hissettim."

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEKLE İLGİLENMEDİM"

"Takımımın ezeli rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi vardı, beni transfer etmek istediler ve menajerimle görüştüler ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve onlar benim için çok şey yaptılar, bu yüzden oraya gitmem benim için imkansızdı. Beşiktaş'a gitmekle hiç ilgilenmiyordum ve Birmingham ihtimalini duyduğumda buraya gelmek istedim."

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