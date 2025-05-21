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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jan Bednarek piyangosu! Sıcak bakıyor...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jan Bednarek piyangosu! Sıcak bakıyor...

Beşiktaş, Premier Lig'e veda eden Southampton'ın tecrübeli stoperi Jan Bednarek için sezon sonunda bir girişim yapmayı planlıyor. 29 yaşındaki futbolcuya Ada ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jan Bednarek piyangosu! Sıcak bakıyor...

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların stoper bölgesine önemli takviyeler yapması bekleniyor. Kartal'ın bu bölge için gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'e veda eden Southampton'ın Polonyalı stoperi Jan Bednarek oldu.

AYRILMAK ISTIYOR

Takvim'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncuyu listesine ekleyen Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncu için Ada ekibiyle temasa geçip teklif yapması bekleniyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli savunmacının Championship'te forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

34 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 34 maçta 2 gol kaydeden 1,89'luk stoper söz konusu süreçte 7 de sarı kart gördü. Premier Lig takımlarının da ilgi gösterdiği deneyimli savunmacı Polonya Milli Takımı formasını da 67 kez giyip ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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