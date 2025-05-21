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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:18
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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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